Kocaeli’de okul çıkışı liselileri bıçakladılar Kız kardeşlerine küfredildiğini iddia eden bir grup genç, diğer grubun okuldan çıkmasını bekledi. Okul çıkışı karşılaşan gruplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki okulun önüne giden ve kız kardeşlerine küfredildiğini iddia eden bir grup genç, lise öğrencisi C.D. ile B.Ç.’nin çıkmasını bekledi.

Okul çıkışı iki grup karşı karşıya gelince kavga çıktı.

Liselileri bıçakladılar

Bir süre sonra büyüyen kavgada gruptakiler, yanlarında getirdikleri bıçaklarla C.D. ile B.Ç.’yi yaralayıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaçanlar aranıyor

Kaçanlardan S.T. isimli şüpheli bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.