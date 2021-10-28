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    Kocaeli'de öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü

    Sevgilisini öldüren şahıs, cesedi bir ticari taksiye koyarak emniyetin bahçesine bıraktı. Kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, zanlı gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 10:05
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    Kocaeli'de öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü

    Kocaeli'nin Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine sabah saatlerinde ticari bir taksi geldi.

    İddiaya göre, sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra cesedi ticari taksi içerisine koyarak, emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı.

    İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    BAHÇEYE GETİRİLEN KADININ ÖLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Sağlık ekipleri taksi içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı.

    Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

    Kocaeli de öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü #1

    Kocaeli de öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü #2

    Kocaeli de öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü #3

    Kocaeli de öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü #4

    Kocaeli de öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü #5

    Kocaeli de öldürdüğü sevgilisini taksiyle emniyetin bahçesine götürdü #6

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