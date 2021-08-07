Kocaeli'de ölü bulunan Sude'nin erkek arkadaşı tutuklandı

Bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö’nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude’nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude’nin cenazesi ailesine teslim edildi. Sude Öztürk’ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Sude’nin öldüğü sırada evde bulunan O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. O.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AİLE 'SAĞ EL' DETAYINI FARK ETTİ

Sude’nin ailesi ise karakolda, sağ elini kullanan kızlarının başındaki merminin soldan girdiğini ve Öztürk’ün kızlarına hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

Onur Öztürk, 'kasten öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.