Kocaeli'de ölüme sebep olan alkollü sürücüye hapis cezası

Kaza sonucu 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Yasin D., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2020 yılının ilk günü D-100 karayolu Körfez Şirinyalı mevkiinde, Fatih Yasin D. idaresindeki otomobil, önünde ilerlemekte olan Şenol Koç yönetimindeki otomobil ile yol kenarında bulunan tankere çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fatih Yasin D. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Fatih Yasin D.'nin arkadan çarptığı otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Uğur Demirtaş yaşamını yitirdi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

2.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Fatih Yasin D. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİLDİ

Tutuksuz yargılanan Fatih Yasin D. bugün görülen duruşmaya katılmadı. Mahkemede müştekilerin avukatı, "Sanık daha önce de alkolden ceza almıştır. Pişmanlığını dile getirmemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatı ise "Müvekkilim derin pişmanlık yaşamaktadır. Aileyle görüşme talepleri ise kabul edilmemiştir. Ayrıca maktulün de alkollü olduğunu hatırlatmak isteriz." diye konuştu.

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Fatih Yasin D.'ye istinaf mahkemesi yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, 3 yıl ehliyetine de el konulmasına karar verdi.