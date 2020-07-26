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Kuzey Marmara otoyolunun gişelerine çarpan aracının takla atması sonucu Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın yaşamını yitirdiği kaza anı, gişede bulunan güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Ankara yönüne giden Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın kullandığı 34 BIM 576 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarparak takla attı.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Uçar, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği kaza ViDEO

KAZA ANI KAMERADA

Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği trafik kazası ise gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.