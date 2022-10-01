Direksiyon hakimiyetini kaybeden Eray B. isimli otomobil sürücüsü, taklalar atarak ilerledi. Otomobil, bir halk otobüsüne çarpıp durağa girerek durabildi. Olayda sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi yakınlarında D-100 karayolunda seyir halinde olan Eray B. isimli otomobil sürücüsü, saat 01.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.

Yol kenarına çarpan otomobil taklalar atmasının ardından önce halk otobüsüne sonra durağa çarparak durabildi. O sırada durakta bulunan 2 kişi, yaralandı.

DHA’nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Eray B. ile durakta bekledikleri sırada otomobilin çarptığı 2 kişiyi hastanelere kaldırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Eray B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen Eray B.'nin annesi ve babası büyük üzüntü yaşadı.

Diz çöküp oğlunun arabasını izledi

Eray B.'nin babası hurdaya dönen otomobilin önünde diz çöküp dakikalarca aracın enkazını izlediği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de, önce otobüse sonra durağa çarptı: 1 ölü, 2 yaralı VİDEO

