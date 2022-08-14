- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de orman yangını: 1 kişi gözaltında
Kocaeli'de orman yangını: 1 kişi gözaltında
Karamürsel ilçesinde başlayarak geniş alana yayılan alevler ile mücadele sürüyor. Vali tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
- 14.08.2022 - 17:03
- Güncelleme : 14.08.2022 - 17:33
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.
4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ormanda çıkan yangın kısa sürede koca bir alanı etki altına aldı.
Yangınla mücadele sürüyor
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın sebebiyle bir kişi gözaltında
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde orman yangını çıkmış olup, yangını söndürmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Yangının çıkmasına sebebiyet veren bir kişi gözaltına alınmıştır" dedi.
Kocaeli'de orman yangını VİDEO