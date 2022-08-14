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Kocaeli'de orman yangını: 1 kişi gözaltında

Kocaeli'de orman yangını: 1 kişi gözaltında

Karamürsel ilçesinde başlayarak geniş alana yayılan alevler ile mücadele sürüyor. Vali tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.