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    Kocaeli’de ormanda ölü bulunan çocuk, toprağa verildi

    Ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki İ.Ö.’nün ölümüne, çakmak gazının sebep olduğu öğrenildi. İ.Ö.’nün cansız bedeni, Dilovası Orhangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
    • 28.05.2022 - 17:05
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    Kocaeli’de ormanda ölü bulunan çocuk, toprağa verildi

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki ormanlık alanda, 15 yaşındaki İ.Ö. isimli çocuğun cansız bedeni bulundu.

    İ.Ö.’yü bulan öğrenci, durumu hemen öğretmenlerine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre; çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    2 gündür kayıp olduğu belirlendi

    Polis ekipleri cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İ.Ö'ye ait olduğunu tespit etti. İ.Ö'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Çakmak gazı, hayattan kopardı

    Öte yandan, 15 yaşındaki çocuğa yapılan otopsi sonrasında çakmak gazı çekerek hayatını kaybettiği belirlendi.

    Daha sonra İ.Ö'nün cenazesi ailesine teslim edildi. İ.Ö, Dilovası ilçesinde bulunan İmam Buhari Cami’sinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından ardından son yolculuğuna uğurlandı. Helallik alınması ile birlikte kılınan cenaze namazından sonra İ.Ö'nün cenazesi Dilovası Orhangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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