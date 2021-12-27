Kocaeli'de ormanlık alandaki barakada kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde jandarma ekiplerinin ormanlık alandaki bir barakaya düzenlediği operasyonda kumar oynayan 3 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, 25 Aralık'ta Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde ormanlık alan içerisindeki bir barakaya düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

SİLAH MALZEMELERİ VE 118 BİN TL PARA ELE GEÇİRİLDİ

Barakada yapılan aramada silah yapımı ve tamiratında kullanılan malzemeler, kumar oynanan birçok malzeme ile 118 bin 400 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.