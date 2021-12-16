Kocaeli'de otel odasında ölü bulunan kadının katil zanlısını annesi yakalattı

Darıca ilçesinde otel odasında öldürülmüş halde bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısı, annesinin ihbarı ile yakalandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir otele gelen Lola Ibatova isimli yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra odaya giren otel görevlileri tarafından kanlar içerisinde yatarken bulundu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bunun üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının otele yanında bir şahısla geldiği, şahsın daha sonra odadan tek başına çıktığını gördü.

CİNAYET İHTİMALİ İLE ZANLI ARANDI

Kadının başına aldığı sert bir darbeyle hayatını kaybettiğini belirleyen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, otele kadınla birlikte gelen şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KATİL ZANLISINI ANNESİ YAKALATTI

Öte yandan polis ekipleri, yabancı uyruklu kadınla birlikte otele gelen zanlının annesinden ihbar aldı. Polisi arayan kadın telefonda oğlunun evde olduğunu ve teslim olacağını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese giderek şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.