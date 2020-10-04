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    Kocaeli'de otobüs durağına otomobil çarptı

    Otobüs durağına, otomobil çarpması sonucu otomobilin sürücüsü ile durakta bekleyen 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.
    • AA
    • 04.10.2020 - 15:49
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    Kocaeli'de otobüs durağına otomobil çarptı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 RH 660 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağına çarptı.

    Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, durakta bekleyen 3 kişi ile sürücü yaralandı.

    SÜRÜCÜYE KALP MASAJI

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüne kalp masajı yaptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Diğer yaralılar ekiplerce Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Kocaeli Devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Kocaeli'de otomobil otobüs durağına çarptı: 4 yaralı VİDEO


    Kocaeli de otobüs durağına otomobil çarptı #1

    KALP KRİZİ İHTİMALİ

    Sürücünün kalp krizi geçirmesinin ardından kaza yapmış olabileceği belirtildi.

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