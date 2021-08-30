Kocaeli'de otobüs ile araç arasında sıkışan polis

Kocaeli'de otobüs ile araç arasında sıkışan polis

Otobüs terminalinde perona yanaşan otobüsle ekip otosu arasında kalan polis memuru, çevredekilerin uyarısıyla kurtuldu.

Kocaeli Gebze Otobüs Terminali'nde, 68 HZ 321 plakal otobüsü park etmeye çalışan şoför G.D., dönüş sırasında ekip otosunun yanındaki polis memurunu fark etmedi.

Bunun üzerine polis memuru, otobüs ile araç arasında sıkıştı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Otobüs sürücüsü, vatandaşların uyarılarıyla aracını geriye aldı. Hafif yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs şoförü olay sonrası gözaltına alınırken, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.