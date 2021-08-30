Euro
9.8501
-0.06%
Dolar
8.3399
-0.04%
Altın
486.88
-0.15%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
402.297
-0.51%
EXEN Coin
25.89
-1.18%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Kocaeli'de otobüs ile araç arasında sıkışan polis

    Otobüs terminalinde perona yanaşan otobüsle ekip otosu arasında kalan polis memuru, çevredekilerin uyarısıyla kurtuldu.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de otobüs ile araç arasında sıkışan polis

    Kocaeli Gebze Otobüs Terminali'nde, 68 HZ 321 plakal otobüsü park etmeye çalışan şoför G.D., dönüş sırasında ekip otosunun yanındaki polis memurunu fark etmedi.

    Bunun üzerine polis memuru, otobüs ile araç arasında sıkıştı.

    ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

    Otobüs sürücüsü, vatandaşların uyarılarıyla aracını geriye aldı. Hafif yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs şoförü olay sonrası gözaltına alınırken, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Kocaeli de otobüs ile araç arasında sıkışan polis #1

    Kocaeli de otobüs ile araç arasında sıkışan polis #2

    Kocaeli de otobüs ile araç arasında sıkışan polis #3

    Kocaeli de otobüs ile araç arasında sıkışan polis #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir