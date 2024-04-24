Kocaeli'de otobüs şoförü cadde ortasında saldırıya uğradı Kocaeli'de otobüs şoförünün cadde ortasında husumetli olduğu şahsın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Burnunun kırıldığı öğrenilen otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'ndeki bir büfenin önünde otobüs şoförü yolda husumetli olduğu şahıs ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Saldırıya uğrayan otobüs şoförünün burnu kırıldı.

Çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle sakinleştirdiği şahıs durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince karakola götürüldü.

Yaşananlar kamerada

Burnu kırılan otobüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı olay güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde büfeden içecek aldıktan sonra yolun karşısına geçen otobüs şoförüne peşinden giden ve şahsın saldırdığı, çevredeki vatandaşların araya girerek olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Otobüs şoförünün kanlar içerisinde kaldığı ve bölgeye gelen polis ekiplerince saldırganın üzerinde yapılan aramanın ardından karakola götürüldüğü anlar görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)