Kocaeli’de otobüs şoförü yolcuları bırakıp kaçtı

Aracın arıza yaptığını söyleyerek bir dinlenme tesisine giren otobüs şoförü, 24 yolcuyu indirdikten sonra kaçtı. Terk edildiklerini anlayan yolcular, polis ekiplerini aradı.

Kastamonu ve Sinop’a gitmek için İstanbul’dan yola çıkan 24 yolcu, Kocaeli TEM Otoyolu Körfez ilçe sınırına geldiğinde otobüs sürücüsü, aracın arıza yaptığını söyledi.

Lastiğin patladığını söyleyen sürücü, bir dinlenme tesisine girdi.

Aralarında ameliyatlı, yaşlı vatandaşların da bulunduğu yolcuları burada indirdi.

Yolcular, bir süre burada bekledikten sonra terk edildiklerini anladı.

Firma yetkililerini arayan yolcular, otobüsün sözleşmesi bittiği için kendilerini terk ettiği cevabını aldı.

“FİRMAYA ZARAR VERMEK İSTİYORMUŞ”

Hasan Uğuralan adlı yolcu, apar topar indirildiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Saat 08.00 aracı bu Esenlerden kalkan. Bizi, ‘Lastik arızası var’ diyerek TEM tesislerinde indirdiler. Hiçbir şekilde bize bilgi vermediler, otobüsün çıkıp çıkmadığını söylemediler. Daha sonrasında otobüsten eşyalarımızı atar gibi buraya indirdiler. Sonrasında da çekip gittiler. Sonrasında öğrendiğimiz, bunlar anlaşmalı firmaymış. Bu anlaşmasını yolcular üzerindeyken feshederek firmaya zarar vermek istiyormuş. Türkiye’nin farklı noktalarında da bu işlem gerçekleştiriliyormuş. Biz şu anda ne muhatap ne de diyalog kuracak birini bulabiliyoruz.





“CUMHURBAŞKANI GELSE OTOBÜSÜ HAREKET ETTİREMEM”

Gittim şoföre ‘Bizim canımız sana emanet, niye böyle yapıyorsun. Sen bizi götürüp bırakacaksın’ dedim, ‘Ben götürüp bırakamam. Başbakan, Cumhurbaşkanı gelse otobüsü buradan hareket ettiremem’ dedi. Sonra otobüsün arızalı olmadığını öğrendik. 2 saate yaklaştı buradayız biz.”

“BİR YALAN İLE MAĞDUR KALDIK”

Makbule İşler isimli bir yolcu ise, “Bir yalanla burada mağdur kaldık. Bir telefon bulduk firma ile görüştük. Otobüs hazırlandı geliyor.” dedi.

“BUNLARI YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Fikret Aşıkoğlu, “Başka araba gelecek dedi. Eşyaları nasıl hızlı bıraktı, uçtu gitti yani. Burası terminal değil, yol kenarında apar topar bıraktı bizi. Bunları yaşamak zorunda değiliz ki. Şoför, ‘Burada çalışanım, yolcuları indir dediler ben de onun için indiriyorum’ dedi.” şeklinde konuştu.

POLİS EKİPLERİ SU YİYECEK İKRAMI YAPTI

Yolcular, yaklaşık 3 buçuk saat boyunca dinlenme tesisi açık alanında, güneş altında kaldırımda bekledi.

Yolcuların yardımına ilk olarak polis ekipleri koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetlerini dinlediği yolculara su ve içecek ikramı yaptı.

Bir süre daha bekleyen yolcular, Yalova’dan gönderilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam ettirildi.