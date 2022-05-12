Durdurduğu otobüse binip şoförü gırtlağını kesmekle tehdit eden bir şahıs, paniğe sebep oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de özel halk otobüsünü durduran bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle şoför Turgay Özelçi ile tartışma yaşayarak tehdirler yağdırdı.

"Gırtlağını kesip delik deşik ederim"

Şoföre bıçak çeken öfkeli şahıs,"Gırtlağını keserim senin. Delik deşik ederim seni." dedikten sonra otobüsten indi.

O anlar ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Kelle koltukta çalışıyoruz"

Olayla ilgili İHA'ya konuşan Turgay Özelçi, şunları söyledi:

"Nasıl yapacağız bilmiyoruz, kelle koltukta gidip geliyoruz. İlk defa görüyorum ve herkes onun buranın insanı olmadığını biliyor. 35 senedir hizmet veriyoruz. Aradık kendisini, esnaf arkadaşlara sorduk. Günübirlik gelip gittiğini düşünüyoruz. Yıllardır insan içinde olduğumuz için kimse kimin ne durumda ne yapacağını biliyoruz. Madde kullanmayan bir insan o hareketi yapmaz.

Kocaeli'de otobüs şoförüne bıçaklı tehdit ViDEO



"Büyük panik yaşadık"

'Gırtlağını keseceğim, saplarım bıçağı' gibi sözleri normal olan bir insan söylemez. Başımıza sık sık bu tip olaylar geldiği için o an bıçağı saplar mı saplamaz mı diye bir panik yaşadım. O sıra araçta 8 veya 9 yolcu vardı. Yolculara bir şey yapmadı, direkt bana yöneldi. Araç kamerasının kaydında da olay çok net görünüyor."