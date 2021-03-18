Kocaeli'de otobüs şoförüne darp

Durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişiyi uyaran şoför Yılmaz D., saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde seyir halinde olan 41 J 0294 plakalı otobüsün şoförü Yılmaz D., bir yolcuyla tartışma yaşadı.

Otobüse binen yolcuyu durakta beklemesi gerektiği konusunda uyaran Yılmaz D., tepkiyle karşılaştı.

ŞOFÖRÜ TEKME TOKAT DARBETTİ

Yılmaz D.'ye tekme tokat saldıran şahıs, daha sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Diğer yolcuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmaz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.