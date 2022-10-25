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    Kocaeli'de otobüsle çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada

    Yolcu otobüsü ile çarpışan 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti. Kaza anı se güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 25.10.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 16:38
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    Kocaeli'de otobüsle çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 karayolu Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvar'ı İzmit istikametinde seyir halinde olan A.Ç. yönetimindeki 41 BU 902 plakalı yolcu otobüsü, Ali Şengür (43) idaresindeki 41 ALB 269 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Feci kaza kamerada

    Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde, motosikletin sürücüsü Şengür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Motosikletin kavşaktan yola girdiği sırada otobüsün çarptığı ve otobüsün altında kalarak sürüklenen motosikletten kıvılcımların çıktığı, daha sonra da savrulduğu anlar görüntülerde yer aldı.

    Kocaeli'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada VİDEO

    Soruşturma sürüyor

    DHA’nın haberine göre kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli de otobüsle çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada #1

    Kocaeli de otobüsle çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada #2

    Kocaeli de otobüsle çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada #3

    Kocaeli de otobüsle çarpışan motosikletlinin öldüğü kaza kamerada #4


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