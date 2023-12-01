Kocaeli'de otobüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öldü Kocaeli'de belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yassıbağ mevkisinde yoldaki toprak birikintisine çarpan Mustafa Özşentürk idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Özşentürk ile A.A. isimli yolcu otomobilde sıkışırken belediye otobüsü şoförü de yaralandı.

İhbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Mustafa Özşentürk ile A.A. hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Özşentürk, A.A. ve belediye otobüsü şoförü ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Mustafa Özşentürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken A.A.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)