Kocaeli'de otobüste bebek arabası kavgası: Seni mermi manyağı yaparım Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine özel halk otobüsü sürücüsü bebekle birlikte 4 kadını arabadan indirdi. Sürücünün önü bebeğin babası tarafından kesilirken tarafların birbirini tehdit ettiği tartışmayı araya giren vatandaşlar ayırdı.

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İHA

Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabası ile binen 4 kadına sürücü arabayı katlamaları uyarısında bulundu.

Kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü kadınları boş olan araçtan indirdi.

Vatandaşlarla alay etti

Kadınların hakarete maruz kaldığı görüntü vatandaşların cep telefonuna yansırken poz veren sürücü, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek adeta vatandaşlarla alay etti.

Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti, "Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun" dediği anlar da kameraya yansıdı.

"Seni mermi manyağı yaparım"

Sürücü ise "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek babayı tehdit etti.

Tartışma vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)