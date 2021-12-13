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    Kocaeli'de otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde fenalaşan kadın, durumu fark ederek güzergahını değiştiren şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 20:39
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 20:46
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    Kocaeli'de otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

    Kocaeli'nin İzmit Doğu Kışla-Erenler seferini yapan belediye otobüsü içerisinde meydana gelen olayda belediye otobüsü seyir halindeyken bir kadın yolcu aniden fenalaştı.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN ALKIŞLACAK DAVRANIŞ

    Durumu fark eden diğer yolcular kadının yardımına koşarken, otobüsün şoförü ise güzergahını değiştirerek aracı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Şoför, daha sonra sürücü koltuğundan inerek kadını hastaneye yetiştirdi.

    Kocaeli'de otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan olay otobüs içerisinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde kadının biranda fenalaştığı ve diğer yolcuların yardıma gelmesi ile birlikte şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye gittiği görüldü.

    Görüntünün devamında ise şoförün araçtan inerek fenalaşan kadını tekerlekli sandalye yardımı ile hastaneye götürmesi yer aldı.

    Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğer yolcular ise rahat bir nefes aldı.

    Kocaeli de otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #1

    Kocaeli de otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #2

    Kocaeli de otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #3

    Kocaeli de otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #4

    Kocaeli de otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi #5

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