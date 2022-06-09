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- Kocaeli'de otobüsteki kız çocuğuna bakıp kendini tatmin eden şahıs adliyede
Kocaeli'de otobüsteki kız çocuğuna bakıp kendini tatmin eden şahıs adliyede
Halk otobüsünde 14 yaşındaki kıza rahatsız edici şekilde bakan şahıs, fark edilince kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
- 09.06.2022 - 14:51
- Güncelleme : 09.06.2022 - 14:55
Kocaeli İzmit'teki halk otobüsündeki 14 yaşındaki kız, korkunç bir olayla karşılaştı.
Otobüse binen M.Ş. isimli şahıs, kız çocuğuna bakarak kendini tatmin etmeye başladı.
Fark edilen dehşet olaya, yolcular tarafından tepki geldi.
Otobüsten inip kaçtı
M.Ş. isimli şahıs ise yaşanan arbede esnasında otobüsten inerek kaçmaya başladı.
Kız çocuğuyla birlikte karakola giden yolcular, durumu izah etti.
Şahıs hakkında şikayette bulundular
Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla M.Ş.’nin adresini belirledi.
Yakalanarak adliyeye sevk edildi
Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.