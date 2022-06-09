Petrol
123.42
-0.13%
Euro
18.512
0.64%
Dolar
17.2037
0.45%
Altın
1.022
0.19%
Borsa
2534
-0.24%
Bitcoin
520.692
-0.06%
BTXN Coin
11.20
0.44%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kocaeli'de otobüsteki kız çocuğuna bakıp kendini tatmin eden şahıs adliyede

    Halk otobüsünde 14 yaşındaki kıza rahatsız edici şekilde bakan şahıs, fark edilince kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
    • 09.06.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de otobüsteki kız çocuğuna bakıp kendini tatmin eden şahıs adliyede

    Kocaeli İzmit'teki halk otobüsündeki 14 yaşındaki kız, korkunç bir olayla karşılaştı.

    Otobüse binen M.Ş. isimli şahıs, kız çocuğuna bakarak kendini tatmin etmeye başladı.

    Fark edilen dehşet olaya, yolcular tarafından tepki geldi.

    Otobüsten inip kaçtı

    M.Ş. isimli şahıs ise yaşanan arbede esnasında otobüsten inerek kaçmaya başladı.

    Kız çocuğuyla birlikte karakola giden yolcular, durumu izah etti.

    Kocaeli de otobüsteki kız çocuğuna bakıp kendini tatmin eden şahıs adliyede #1

    Şahıs hakkında şikayette bulundular

    Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla M.Ş.’nin adresini belirledi.

    Yakalanarak adliyeye sevk edildi

    Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Kocaeli de otobüsteki kız çocuğuna bakıp kendini tatmin eden şahıs adliyede #2


    İlginizi Çekebilir

    Başak Gümülcinelioğlu'nun eski hali
    Magazin

    Başak Gümülcinelioğlu'nun eski hali

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3'üncü sezon paylaşımı
    Magazin

    Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3'üncü sezon paylaşımı

    Görüş Bildir