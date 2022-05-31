Kocaeli'de otobüsteki yolcular dehşeti yaşadı

TEM otoyolunda seyir halindeyken tıra arkadan çarpan otobüsteki yolcular, yaşadıkları korkuyu çektikleri videoyla anlattı.

Karabük'ten hareket eden ve İstanbul'a giden bir firmaya ait yolcu otobüsü, Kocaeli'nin Körfez ilçesine geldiği sırada tıra arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazanın ardından otobüsün önünde hasar oluşurken, yolcular büyük panik yaşadı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı

Büyük çoğunluğu uykuda olan yolcular çarpmanın şiddetiyle adeta yerlerinden fırladı.

"Ölümden döndük"

Kaydettikleri videoda, çok büyük kaza atlattıklarını ifade eden yolcular, "Çok tok bir patlama, kızımız çok korktu. Tıra vurduk. Hareket halindeydik. Ne olduğunu anlayamadık. Çok büyük bir kaza atlattık. Ölümden döndük" yorumunda bulundu.

Alınan bilgiye göre;bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı ve tedavilerinin ambulanslarda yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan; kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.