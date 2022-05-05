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    Kocaeli'de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediye otobüsü şoförü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu görüp aracı durdurdu.
    • 05.05.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 18:53
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    Kocaeli'de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı

    İzmit Şirintepe Mahallesi ile Kandıra F Tipi Cezaevi arasında 1 Mayıs günü sefer yapan 90 hat numaralı belediye otobüsünün sürücüsü İbrahim Aslan, yolda Türk bayrağı olduğunu fark edip aracı durdurdu.

    Otobüsten inen Aslan, yoldaki Türk bayrağını alıp, aracın torpido kısmının üzerine serdi.

    O anlar kameraya yansıdı

    O anlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA'nın aktardığına göre sürücünün duyarlı davranışını gören yolcular, araçtan indikleri sırada İbrahim Aslan'ı tebrik etti.

    Kocaeli'de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı VİDEO

    Kocaeli de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı #1

    Kocaeli de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı #2

    Kocaeli de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı #3

    Kocaeli de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı #4

    Kocaeli de otobüsü durdurup yoldaki Türk bayrağını aldı #5


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