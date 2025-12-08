Kocaeli’de otobüsün çarptığı kadın, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

8 Kasım’da Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı’nda meydana gelen kazada, plakası 41 HO 1716 olan özel halk otobüsü, sürücüsü henüz belirlenemeyen araçla Fatoş Gün’e (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen Gün, ağır yaralandı.

1 AY SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gün, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle daha sonra Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen talihsiz kadın, burada yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından Gün’den acı haber geldi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Fatoş Gün hayatını kaybetti.

CENAZESİ CEMEVİNDEN KALDIRILDI

Evli ve biri otizmli iki çocuk annesi olan Fatoş Gün’ün cenazesi, Derince Çınarlı Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aile bireyleri ve sevenleri cenazede büyük üzüntü yaşadı.