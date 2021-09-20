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    Kocaeli'de otobüsün kaza yapması sonucu yaralı yolcular kendini kaldırıma attı

    Seyir halinde ilerleyen otobüs ile servis otobüsünün kavşakta çarpışmasıyla araç içerisindeki yolcular yaralandı. Ekipler kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:52
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    Kocaeli'de otobüsün kaza yapması sonucu yaralı yolcular kendini kaldırıma attı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Kandıra Sapağı köprülü kavşakta dönüş yapmaya çalışan İlyas K. yönetimindeki 41 PK 069 plakalı halk otobüsü ile Mustafa Y. yönetimindeki 41 P 2103 plakalı servis otobüsü çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile otobüsün içinde bulunan 12 yolcudan 5'i yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALI YOLCULAR KENDİLERİNİ KALDIRIMA ATTI

    Kazada yaralanan bazı yolcular sağlık ekiplerince halk otobüsünden çıkarılırken, kendi imkanları ile araçtan çıkan diğer yaralılar ise kendilerini kaldırıma attı.

    Kocaeli'de otobüs kaza yaptı ViDEO

    Kocaeli de otobüsün kaza yapması sonucu yaralı yolcular kendini kaldırıma attı #1

    KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

    Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de otobüsün kaza yapması sonucu yaralı yolcular kendini kaldırıma attı #2

    Kocaeli de otobüsün kaza yapması sonucu yaralı yolcular kendini kaldırıma attı #3

    Kocaeli de otobüsün kaza yapması sonucu yaralı yolcular kendini kaldırıma attı #4

    Kocaeli de otobüsün kaza yapması sonucu yaralı yolcular kendini kaldırıma attı #5

    Kocaeli de otobüsün kaza yapması sonucu yaralı yolcular kendini kaldırıma attı #6

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