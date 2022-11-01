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    Kocaeli'de otomobil, direğe çarparak durabildi

    Derince'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri, elektrik direğine çarparak durabildi.
    • 01.11.2022 - 21:08
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    Kocaeli'de otomobil, direğe çarparak durabildi

    Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Derin Sokak ile Gürkan Sokak'ın kesişiminde bir kaza meydana geldi.

    M.Y. idaresindeki 41 ADZ 229 plakalı araç ile S.İ. hakimiyetindeki 41 ACN 121 otomobil, çarpıştı.

    Kazanın ardından savrulan 41 ACN 121 plakalı otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İnceleme başlatıldı

    Kaza sebebiyle otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de otomobil, direğe çarparak durabildi #1

    Kocaeli de otomobil, direğe çarparak durabildi #2

    Kocaeli de otomobil, direğe çarparak durabildi #3


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