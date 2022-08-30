Kocaeli'de otomobil içinde bıçaklı kavga

Otomobil içerisinde tartışma yaşayan ikili, birbirine bıçakla saldırmaya başladı. Aracın içerisi kan gölüne dönerken polis, ikiliyi havaya ateş açarak ayırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'nde, korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

Gazi Hakan Bilgi Sokak'ta yaşanan olayda, 41 AYE 295 Tofaş marka otomobil içinde oturan iki şahıs arasında tartışma çıktı.

Aracın içinde bıçaklı kavga

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar birbirlerine bıçakla saldırmaya başladı.

İHA'nın aktarımına göre, arbede sırasında iki kişi de yaralanırken, otomobil ise kana bulandı. Aynı zamanda otomobilin camlarının kırılması neticesinde maddi hasar oluştu.

Taraflar, havaya ateş açılarak ayrıldı

Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli şahısları ayırmaya çalıştı.

Zorluk çıkaran şahıslar, polis memurunun havaya bir el ateş etmesiyle ayrıldı.

Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.