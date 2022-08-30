Petrol
100.81
-2.06%
Euro
18.2379
0.32%
Dolar
18.1723
-0.12%
Altın
1.012
-0.32%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
375.035
2.44%
BTXN Coin
4.21
-2.09%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Kocaeli'de otomobil içinde bıçaklı kavga

    Otomobil içerisinde tartışma yaşayan ikili, birbirine bıçakla saldırmaya başladı. Aracın içerisi kan gölüne dönerken polis, ikiliyi havaya ateş açarak ayırdı.
    • 30.08.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 12:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de otomobil içinde bıçaklı kavga

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'nde, korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

    Gazi Hakan Bilgi Sokak'ta yaşanan olayda, 41 AYE 295 Tofaş marka otomobil içinde oturan iki şahıs arasında tartışma çıktı.

    Aracın içinde bıçaklı kavga

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar birbirlerine bıçakla saldırmaya başladı.

    İHA'nın aktarımına göre, arbede sırasında iki kişi de yaralanırken, otomobil ise kana bulandı. Aynı zamanda otomobilin camlarının kırılması neticesinde maddi hasar oluştu.

    Taraflar, havaya ateş açılarak ayrıldı

    Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli şahısları ayırmaya çalıştı.

    Zorluk çıkaran şahıslar, polis memurunun havaya bir el ateş etmesiyle ayrıldı.

    Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kocaeli de otomobil içinde bıçaklı kavga #1

    Kocaeli de otomobil içinde bıçaklı kavga #2

    Kocaeli de otomobil içinde bıçaklı kavga #3

    Kocaeli de otomobil içinde bıçaklı kavga #4


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

    Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması
    Transfer dosyası

    Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir