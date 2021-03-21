Kocaeli'de otomobil ile motosikletin kaza anı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil ile kaldırım arasına sıkışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana gelen olayda, A.Ö. yönetimindeki otomobil, Zirve Sokak yönüne dönmek için manevra yaptı.

Bu sırada otomobilin sağından gelen ve aynı sokağa dönmek isteyen M.A. yönetimindeki motosiklet, daralan yolda otomobil ile kaldırımın arasında sıkıştı.

KABURGA KEMİKLERİ KIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A.'nın, kaldırıldığı hastanede 4 kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin, sinyal vererek sokak girişine yaklaşan otomobilin sağına girdiği, dönüş sırasında da kazanın yaşandığı görüldü.









