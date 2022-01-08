- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de otomobilin bagajından kaçak göçmenler çıktı
Kocaeli'de otomobilin bagajından kaçak göçmenler çıktı
İzmit'te dört ayrı operasyonda toplam 22 kaçak göçmen yakalanırken, 2 kaçak göçmen de otomobilin bagajında saklanırken bulundu.
- DHA
- 08.01.2022 - 06:39
- Güncelleme : 08.01.2022 - 06:47
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 operasyonunda 22 kaçak göçmen yakalandı.
OTOMOBİLİN BAGAJINDA GİZLENİRKEN BULUNDULAR
Yapılan bir operasyonda 2 kaçak göçmenin otomobilin bagajında taşındığı görüldü. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
4 kişi hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçu kapsamında adli işlem başlatıld