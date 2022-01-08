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    Kocaeli'de otomobilin bagajından kaçak göçmenler çıktı

    İzmit'te dört ayrı operasyonda toplam 22 kaçak göçmen yakalanırken, 2 kaçak göçmen de otomobilin bagajında saklanırken bulundu.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 06:39
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 06:47
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    Kocaeli'de otomobilin bagajından kaçak göçmenler çıktı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 operasyonunda 22 kaçak göçmen yakalandı.

    OTOMOBİLİN BAGAJINDA GİZLENİRKEN BULUNDULAR

    Yapılan bir operasyonda 2 kaçak göçmenin otomobilin bagajında taşındığı görüldü. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

    4 kişi hakkında ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçu kapsamında adli işlem başlatıld

     

     

    Kocaeli de otomobilin bagajından kaçak göçmenler çıktı #1


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