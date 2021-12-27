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    Kocaeli'de otomobilin her yerinden tabanca çıktı 

    İZMİT’te durdurulan otomobilde 20 tane ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 01:00
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 01:14
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    Kocaeli'de otomobilin her yerinden tabanca çıktı 

    Kocaelin'in İzmit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkisinde bir dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu.

    OTOMOBİLDEN 20 ADET TABANCA ÇIKTI

    Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı.

    20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı.

    Kocaeli de otomobilin her yerinden tabanca çıktı  #1

    Kocaeli de otomobilin her yerinden tabanca çıktı  #2

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