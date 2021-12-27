Kocaeli'de otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Kocaeli'de otomobilin her yerinden tabanca çıktı

İZMİT’te durdurulan otomobilde 20 tane ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaelin'in İzmit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkisinde bir dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu.

OTOMOBİLDEN 20 ADET TABANCA ÇIKTI

Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı.

20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı.