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Kocaeli'de otomobilin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

Kocaeli'de otomobilin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada Kocaeli'de otoyolun ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobil önce tıra, sonra başka bir otomobile çarparak savruldu. O sırada arkadan gelen tır ise savrulan otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.