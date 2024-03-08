Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM otoyolu ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yanındaki tıra, sonra sol şeritteki otomobile çarparak savruldu.
Savrulan otomobil yolun sağ şeridinde durabildi.
Kazayı fark eden sürücüler araçlarını emniyet şeridinde durdurdu.
Faciadan dönüldü
Sağ şeritte seyir halindeki bir tır ise savrulan otomobile, ardından da sol şeritteki yolcu otobüsüne çarptı.
Sürücünün son anda yaptığı manevrayla otomobil tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Kaza anı kamerada
Yaşananlar bir otomobilin araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntüde plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobilin tıra ve otomobile çarptığı görülüyor.
Başka bir tırın ise kaza yapan otomobile, ardından da yolcu otobüsüne çarptığı anlar da görüntüde yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış