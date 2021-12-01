Kocaeli'de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü

İzmit’te, Ahmet Macit’in (18) kontrolünü kaybettiği otomobil park halinde olan tıra çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Ahmet Macit, arkadaşları Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural (20) öldü.

İzmit’te akşam saatlerinde D-605 karayolu üzerinde Ahmet Macit yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak yan yolda park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, araç sürücüsü Ahmet Macit ile yanında bulunan Sevban Tuna Sarı ve Emirhan Tural’ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

CENAZELER 2 SAATTE ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, kazada demir yığını haline dönüşen otomobil içerisinde sıkışan 3 kişinin cesetleri araçtan çıkarıldı.

Cenazelerin çıkarılmasının ardından polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

EHLİYETİNİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

Sürücü Ahmet Macit’in ehliyetini 2 Kasım günü aldığı belirlendi. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.