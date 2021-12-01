Euro
15.082
0.12%
Dolar
13.2683
-0.29%
Altın
762.4
0.14%
Borsa
1.857
2.64%
Bitcoin
767.056
0.93%
BTXN Coin
52.47
7.03%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Kocaeli'de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü

    İzmit’te, Ahmet Macit’in (18) kontrolünü kaybettiği otomobil park halinde olan tıra çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Ahmet Macit, arkadaşları Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural (20) öldü.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 23:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü

    İzmit’te akşam saatlerinde D-605 karayolu üzerinde Ahmet Macit yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak yan yolda park halindeki tırın dorsesine çarptı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, araç sürücüsü Ahmet Macit ile yanında bulunan Sevban Tuna Sarı ve Emirhan Tural’ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

    CENAZELER 2 SAATTE ÇIKARILDI

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, kazada demir yığını haline dönüşen otomobil içerisinde sıkışan 3 kişinin cesetleri araçtan çıkarıldı.

    Cenazelerin çıkarılmasının ardından polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

    Kocaeli de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü #1

    EHLİYETİNİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

    Sürücü Ahmet Macit’in ehliyetini 2 Kasım günü aldığı belirlendi. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü #2

    Kocaeli de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü #3

    Kocaeli de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü #4

    Kocaeli de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü #5

    Kocaeli de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü #6

    Kocaeli de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü #7

    Kocaeli de otomobil tırın altına girdi: 3 ölü #8

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir