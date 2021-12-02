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- Kocaeli'de palet takozlarının içinde 27 kilo eroin ele geçirildi
Kocaeli'de palet takozlarının içinde 27 kilo eroin ele geçirildi
Gebze ilçesinde granit yüklü tırda, palet takozlarının içerisinde açılan deliklere konulan 27 kilo eroin ele geçirildi.
- DHA
- 02.12.2021 - 15:40
- Güncelleme : 02.12.2021 - 16:08
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de takibe aldığı bir tırı durdurdu.
Granit yüklü tırda narkotik köpeği 'Millov' ile arama yapıldı.
Millov, granitlerin altındaki paletlerin bulunduğu yerde tepki verdi. Bunun üzerine forklift ile granit yüklü paletler, tırdan aşağı indirildi.
27 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Palet takozları tek tek söküldü. Palet takozlarının içerisinde açılan deliklere konulan 27 kilo eroin ele geçirildi. Polis, 5 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.