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- Kocaeli'de, para için yaşlı adamı öldürdüler
Kocaeli'de, para için yaşlı adamı öldürdüler
- İHA
- 15.07.2020 - 17:20
Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan seranın içerisinden sürekli su aktığını gören mahalleli, durumdan şüphelenerek içeri girdi.
KOMŞULARININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İçeri girdiklerinde komşuları 82 yaşındaki Hüseyin Erdem Sanlıer’i hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Yapılan incelemede, yaşlı adamın vücudunda darp izlerine rastlanırken, cüzdanının da üzerinde olmadığı belirlendi.
Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük O.C.E. ve D.Ç. (20) adlı genç kız, gözaltına alındı.
PARA İÇİN ÖLDÜRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyete götürülen 2 şahıs, Sanlıer’i parası için öldürdüklerini itiraf etti.
Emniyette işlemleri tamamlanan O.C.E., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, D.Ç. ise Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.