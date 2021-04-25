Kocaeli'de para için yaşlı adamı öldüren 6 katil zanlısı yakalandı

Parasını çalmak için girdikleri evde 85 yaşındaki yaşlı adamı ellerini bantla bağlayıp öldürdükleri belirlenen 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta oturan babası Halil İbrahim Topal'ın (85) evine hayvanlara bakmak için giden Şaban Topal, babasını elleri koli bandıyla bağlanmış halde ölü buldu.

Şaban Topal'ın ihbarı üzerine eve gelen polis, yaptığı olay yeri incelemesinde Halil İbrahim Topal'ın kasık bölgesinden tabanca ile bir el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

3 İLDE, 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Evden çok sayıda delil toplayan polis ekipleri, katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yapılan incelemenin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul, Karabük ve Kocaeli’nin İzmit, Kartepe ve Gebze ilçelerinde bulunduklarını saptadı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda N.S. (57), Ö.M. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60), M.B. (53) ve İ.A.'yı (35) yakalanarak gözaltına alındı.

PARANIN YERİNİ SORUP, ÖLDÜRDÜLER

Şüphelilerin, İbrahim Topal'ın evinde yüksek miktarda para bulundurduğu söylentilerini duyarak eve hırsızlık amacıyla girdikleri, ellerini bağlayıp paranın nerede olduğunu sorguladıktan sonra öldürüp kaçtıkları belirlendi.

6 şüphelinin evde, az miktarda para bulduğu da belirtildi.

BİRİ ÖZEL KIYAFETLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerden İ.A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şüpheli İl Asayiş Şube Müdürlüğü’nde izole edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında koronavirüs hastası İ.A., özel kıyafet giydirilerek sağlıkçılar eşliğinde adliyeye götürüldü.