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    Kocaeli’de para vermeyen ATM’yi kırdı

    ATM’den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre parayı alamayınca makineye vurarak hasar verdi. Polis, ATM’ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 14:49
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    Kocaeli’de para vermeyen ATM’yi kırdı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan bir özel hastanenin önündeki ATM’den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre istediği parayı alamayınca makineye vurarak zarar verdi.

    ATM’ye zarar veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

    Olay yerine gelen polis incelemede bulunurken, ATM’ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli’de para vermeyen ATM’yi kırdı #1

    Kocaeli’de para vermeyen ATM’yi kırdı #2

    Kocaeli’de para vermeyen ATM’yi kırdı #3

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