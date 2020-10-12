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- Kocaeli’de para vermeyen ATM’yi kırdı
Kocaeli’de para vermeyen ATM’yi kırdı
ATM’den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre parayı alamayınca makineye vurarak hasar verdi. Polis, ATM’ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
- DHA
- 12.10.2020 - 14:49
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan bir özel hastanenin önündeki ATM’den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre istediği parayı alamayınca makineye vurarak zarar verdi.
ATM’ye zarar veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi.
ŞÜPHELİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Olay yerine gelen polis incelemede bulunurken, ATM’ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.