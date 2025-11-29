Kocaeli’de park halindeki araç, yokuşta hareket edip bahçe duvarına çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 227’nci Sokak’ta bu sabah saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı.

EL FİRENİ ÇEKİLMEDİ, BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

34 DD 6857 plakalı otomobil, el freni çekilmeden park edildiği yokuşta kendi kendine hareket etmeye başladı.

Bir süre ilerleyen araç, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, evin bahçesi ve araçta hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin duvara çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.