Kocaeli’de park halindeki araç, yokuşta hareket edip bahçe duvarına çarptı

- Kocaeli Dilovası'nda el freni çekilmeden park edilen bir otomobil yokuşta hareket etti.
- Araç, bir evin bahçe duvarına çarptı; kimse yaralanmadı, ancak hasar oluştu.
- Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 227’nci Sokak’ta bu sabah saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı.
EL FİRENİ ÇEKİLMEDİ, BAHÇE DUVARINA ÇARPTI
34 DD 6857 plakalı otomobil, el freni çekilmeden park edildiği yokuşta kendi kendine hareket etmeye başladı.
Bir süre ilerleyen araç, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, evin bahçesi ve araçta hasar oluştu.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin duvara çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.