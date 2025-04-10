Kocaeli'de park halindeki otomobil çarparak savruldu

DHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 7 Nisan’da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen skuter, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulup havada taklalar atan sürücü, kazanın şokuyla ayağa kalkıp panikle koşmaya başladı.
PANİKLE KOŞTU SONRA GERİ DÖNDÜ
Birkaç adım attıktan sonra geri dönen sürücü, yerdeki skuterini kaldırıp, binerek bölgeden uzaklaştı.
Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış