Kocaeli'de park halindeki otomobil çarparak savruldu
DHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 7 Nisan’da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen skuter, park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulup havada taklalar atan sürücü, kazanın şokuyla ayağa kalkıp panikle koşmaya başladı.

PANİKLE KOŞTU SONRA GERİ DÖNDÜ

Birkaç adım attıktan sonra geri dönen sürücü, yerdeki skuterini kaldırıp, binerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editor