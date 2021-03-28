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- Kocaeli'de parkta yaşanılan bıçaklı kavga kanlı bitti
Kocaeli'de parkta yaşanılan bıçaklı kavga kanlı bitti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Halil Kuru, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 28.03.2021 - 00:15
Akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı’nda meydana gelen olayda, husumet bulunan kişiler, parkta bir araya geldiklerinde aralarında kavga çıktı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan arbede sırasında Halil Kuru bıçakla, B.T., ise tabanca ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Halil Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Polisin olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada 7 kişi gözaltına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma devam ediyor.