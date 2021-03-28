Kocaeli'de parkta yaşanılan bıçaklı kavga kanlı bitti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Halil Kuru, yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı’nda meydana gelen olayda, husumet bulunan kişiler, parkta bir araya geldiklerinde aralarında kavga çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında Halil Kuru bıçakla, B.T., ise tabanca ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Halil Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisin olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada 7 kişi gözaltına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma devam ediyor.













