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- Kocaeli'de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı
Kocaeli'de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı
Patenli 3 gencin kamyonun arkasına tutunup ilerlediği tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 11.06.2021 - 11:19
Kocaeli Gebze’de patenli 3 genç, kamyonun arkasına tutunarak, tehlikeye aldırış etmeden ilerlemeye başladı.
Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde yan yolda ilerleyen kamyon, yol ayrımında D-100 yoluna girdi.
BİRİ ARACA TUTUNMAYI BIRAKTI
Patencilerden 2'si, yol ayrımında araca tutunmayı bırakırken, diğeri ise D-100 yolunda da tehlikeli yolculuğu devam ettirdi.
SÜRÜCÜ TEPKİ GÖSTERDİ
Bir sürücü, gençlerin canlarını hiçe saydıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, tepki gösterdi.