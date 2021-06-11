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    Kocaeli'de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı

    Patenli 3 gencin kamyonun arkasına tutunup ilerlediği tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 11:19
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    Kocaeli'de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı

    Kocaeli Gebze’de patenli 3 genç, kamyonun arkasına tutunarak, tehlikeye aldırış etmeden ilerlemeye başladı.

    Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde yan yolda ilerleyen kamyon, yol ayrımında D-100 yoluna girdi.

    BİRİ ARACA TUTUNMAYI BIRAKTI

    Patencilerden 2'si, yol ayrımında araca tutunmayı bırakırken, diğeri ise D-100 yolunda da tehlikeli yolculuğu devam ettirdi.

    SÜRÜCÜ TEPKİ GÖSTERDİ

    Bir sürücü, gençlerin canlarını hiçe saydıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, tepki gösterdi.

    Kocaeli de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı #1

    Kocaeli de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı #2

    Kocaeli de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı #3

    Kocaeli de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı #4

    Kocaeli de patenli gençler, kamyonun arkasında yolculuk yaptı #5

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