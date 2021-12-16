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Kocaeli'de PKK'lı kadın üyesi tutuklandı
PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 16.12.2021 - 15:49
- Güncelleme : 16.12.2021 - 16:02
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütlerine yönelik şafak operasyonunda, İzmit ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Ç.E.H.'nin PKK terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.
TERÖR ÖRGÜTÜ 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'de PKK'lı kadın üyesi tutuklandı VİDEO