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    Kocaeli'de 'Polis aracı çıkabilir' tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı

    İzmit'te polis merkezine dönen motosikletli yunus polisi ile otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru yaralandı.
    • 13.05.2022 - 06:07
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    Kocaeli'de 'Polis aracı çıkabilir' tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı

    İzmit Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen motosikletli yunus polisi, görevini tamamlayıp cadde üzerinde bulunan Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne giriş yapmak istedi.

    Amirliğe girerken otomobille çarpıştı

    Polis memuru, motosikletiyle manevra yaptığı sırada İ.Ö. yönetimindeki 41 AJN 390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekibi ile yaralı polis memurunun meslektaşları geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaladırdı.

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #1

    DHA'nın haberine göre; kazada büyük hasar gören polis motosikleti ile otomobil çekici ile olay yerinden götürüldü. Kaza haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye gelerek yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı.

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #2

    "Polis aracı çıkabilir" tabelası altında kaza

    Bu arada kazanın meydana geldiği Motosikletli Polis Timler Amirliği yakınında sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla 'Polis aracı çıkabilir' yazılı uyarı tabelasının asılı olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

     

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #3

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #4

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #5

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #6

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #7

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #8

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #9

    Kocaeli de Polis aracı çıkabilir tabelasının altında otomobil ile motosikletli polis kaza yaptı #10


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