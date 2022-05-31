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    Kocaeli’de polisi sürükleyen sürücü, muhtar adayı oldu

    8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan sürücünün, İzmit’in Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı olduğu öğrenildi.
    • 31.05.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:46
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    Kocaeli’de polisi sürükleyen sürücü, muhtar adayı oldu

    Kocaeli’de yaşayan Bülent Sadıkoğlu, bundan 8 ay önce 06 CHP 50 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, polis ekipleri tarafından kurulan kontrol noktasında durdu.

    Kendisinden ehliyet ve ruhsat gösterilmesi istenen Sadıkoğlu, gaza bastı.

    Polisi sürükledi

    Bu sırada bir polis memuru da aracı durdurmak istedi.

    Ancak sürücü, polis memurunu sürükledi ve yaralanmasına sebep oldu.

    Kaçan Sadıkoğlu ile ilgili hemen inceleme başlatıldı.

    Kocaeli'de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi VİDEO

    3 ay cezaevinde kaldı

    Bir dönem CHP Gençlik Kolları’nda ilçe başkan yardımcılığı ve il başkan vekilliği gibi görevlerde bulunduğu görülen Sadıkoğlu, kısa süre sonra yakalandı.

    Bülent Sadıkoğlu, 3 ay cezaevinde yattı ve mart ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kocaeli’de polisi sürükleyen sürücü, muhtar adayı oldu #1

    Muhtar adayı oldu

    8 ay önce otomobiliyle polis memurunu sürükleyip yaralayan Sadıkoğlu hakkında yeni bir bilgi edinildi.

    İHA’nın haberine göre Sadıkoğlu, İzmit ilçesindeki Erenler Mahallesi’ne muhtar adayı oldu.

    Kocaeli’de polisi sürükleyen sürücü, muhtar adayı oldu #2

    Kocaeli’de polisi sürükleyen sürücü, muhtar adayı oldu #3

    Kocaeli’de polisi sürükleyen sürücü, muhtar adayı oldu #4


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