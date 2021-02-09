Kocaeli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı

Polisi görünce bir anda kaçmaya başlayan şüpheli, bahçe duvarından atlamak isterken ayağını kırdı. Tedavisi tamamlanan şüpheli, karakola götürüldü.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak üzerindeki evinin önüne gelen polis ekiplerini gören Selçuk E. (28), henüz bilinmeyen nedenle kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında evin bahçe duvarından atlamak isteyen Selçuk E.'nin ayağı kırıldı.

TEDAVİSİ BİTTİKTEN SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Selçuk E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Burada tedavisi tamamlanan Selçuk E., polis merkezine götürüldü.