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    Kocaeli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı

    Polisi görünce bir anda kaçmaya başlayan şüpheli, bahçe duvarından atlamak isterken ayağını kırdı. Tedavisi tamamlanan şüpheli, karakola götürüldü.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 07:16
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    Kocaeli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı

    Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak üzerindeki evinin önüne gelen polis ekiplerini gören Selçuk E. (28), henüz bilinmeyen nedenle kaçmaya başladı.

    Yaşanan kovalamaca sırasında evin bahçe duvarından atlamak isteyen Selçuk E.'nin ayağı kırıldı.

    TEDAVİSİ BİTTİKTEN SONRA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Selçuk E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

    Burada tedavisi tamamlanan Selçuk E., polis merkezine götürüldü.

    Kocaeli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı #1

    Kocaeli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı #2

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