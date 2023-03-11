Kocaeli'de polisten kaçanların ekip otosuyla çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde narkotik polislerinin takibe aldığı 34 BEZ 024 plakalı otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Sokak aralarında yaşanan kovalamaca esnasında sivil polis aracı, Gülten Sokak'ta şüphelilerin bulunduğu otomobille çarpıştı.
Ağır yaralandı
Çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu kazada, kaldırımda yürüyen 56 yaşındaki Ömer K. ağır yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 şüpheli gözaltında
Polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.