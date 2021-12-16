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- Kocaeli'de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar
Kocaeli'de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar
İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi, deniz polisini görünce kaçarken, midye dolu 20'den fazla çuvalı denize atmalarına rağmen yakalandılar.
- DHA
- 16.12.2021 - 22:36
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, Körfez ilçesi Hereke açıklarında kaçak midye avcılarının olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye hareket etti.
KAÇARKEN ONLARCA ÇUVALI DENİZE ATTILAR
Deniz polisi, teknede bulunan 1'i dalgıç kıyafetli 2 kişiyi durmaları yönünde uyardı. Tekne, karşı kıyıda bulunan Karamürsel ilçesine doğru giderken, içindeki kişi de midye dolu 20'den fazla çuvalı denize attı.
Kocaeli'de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar - Video
KIYIDA YAKALANDILAR
Karamürsel’de limanın olduğu bölgeye ulaşan 2 kişi, kıyıdaki ekipler tarafından yakalandı.
5 metre uzunluğundaki tekneye el koyulurken, M.G. ve T.G. hakkında 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında idari işlem uygulandı.