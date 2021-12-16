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    Kocaeli'de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar

    İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi, deniz polisini görünce kaçarken, midye dolu 20'den fazla çuvalı denize atmalarına rağmen yakalandılar.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 22:36
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    Kocaeli'de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, Körfez ilçesi Hereke açıklarında kaçak midye avcılarının olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye hareket etti.

    KAÇARKEN ONLARCA ÇUVALI DENİZE ATTILAR

    Deniz polisi, teknede bulunan 1'i dalgıç kıyafetli 2 kişiyi durmaları yönünde uyardı. Tekne, karşı kıyıda bulunan Karamürsel ilçesine doğru giderken, içindeki kişi de midye dolu 20'den fazla çuvalı denize attı.

    Kocaeli'de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar - Video

    KIYIDA YAKALANDILAR

    Karamürsel’de limanın olduğu bölgeye ulaşan 2 kişi, kıyıdaki ekipler tarafından yakalandı.

    Kocaeli de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar #1

    5 metre uzunluğundaki tekneye el koyulurken, M.G. ve T.G. hakkında 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında idari işlem uygulandı.

    Kocaeli de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar #2

    Kocaeli de polisten kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar #3

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