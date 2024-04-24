İHA
Bugün saat 18.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde, elinde pompalı tüfek bulunan saldırgan, cadde ortasında ateş ederek bir kişiyi kovaladı.
Dehşet anları güvenlik kamerasında
O sırada şahıs, pompalı tüfekli saldırgandan koşarak kaçtı. Yaşananlara anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişini tişörtünün yırtık olduğu, can havli ile kendisini kovalayan pompalı tüfekli saldırgandan kaçtığı anlar yer aldı.
Saldırgan ve kaçan şahısla ilgili bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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