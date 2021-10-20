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- Kocaeli'de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı
Kocaeli'de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı
Tedavi edilmek maksadıyla hastaneye götürülmek istenen kadın, sağlık ekiplerini reddederek sinir krizi geçirdi.
- İHA
- 20.10.2021 - 11:40
- Güncelleme : 20.10.2021 - 11:48
Kocaeli Gebze'de yaşayan 70 yaşındaki Seher T.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Yaşlı kadın, kendisini hastaneye götürmek amacıyla gelen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
ÇOCUKLARINI REHİN ALDI
Bir süre sonra öfkesine hakim olamayan kadın, çocuklarının boynuna bıçak dayararak rehin aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin, Seher T.'yi ikna etme çabaları sonuç verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALANAN OLMADI
Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, öfke krizi sırasında yaralanan olmadı.