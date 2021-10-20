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    Kocaeli'de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı

    Tedavi edilmek maksadıyla hastaneye götürülmek istenen kadın, sağlık ekiplerini reddederek sinir krizi geçirdi.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 11:48
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    Kocaeli'de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı

    Kocaeli Gebze'de yaşayan 70 yaşındaki Seher T.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

    Yaşlı kadın, kendisini hastaneye götürmek amacıyla gelen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

    ÇOCUKLARINI REHİN ALDI

    Bir süre sonra öfkesine hakim olamayan kadın, çocuklarının boynuna bıçak dayararak rehin aldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin, Seher T.'yi ikna etme çabaları sonuç verdi.

    Kocaeli de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kocaeli de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı #2

    YARALANAN OLMADI

    Ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, öfke krizi sırasında yaralanan olmadı.

    Kocaeli de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı #3

    Kocaeli de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı #4

    Kocaeli de psikolojik sorunları olan yaşlı kadın çocuklarını rehin aldı #5

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