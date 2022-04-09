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    Kocaeli'de 'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 20:20
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    Kocaeli'de 'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi.

    Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı.

    Tartışma yerini kavgaya bıraktı

    Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.

    "İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar oldu"

    Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darbedildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.

    Kocaeli de Ramazan ayında alkol içemezsiniz kavgası #1

    Kocaeli de Ramazan ayında alkol içemezsiniz kavgası #2

    Kocaeli de Ramazan ayında alkol içemezsiniz kavgası #3

    Kocaeli de Ramazan ayında alkol içemezsiniz kavgası #4


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