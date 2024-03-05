Kocaeli'de ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, ramazan ayında davul çalmak isteyen Samet Ş.’ye başka mahallede ikamet ettiği için izin vermedi.

Yaklaşık 15 gün önce davul çalma talebi reddedilen Samet Ş., dün gece muhtar Kaplan’ın işlettiği kıraathaneye tekrar gelip isteğini yineledi.

Bacağından vurularak yaralandı

Kaplan’ın talebini yine reddetmesi üzerine, Samet Ş. yanındaki tabancayla muhtarı sağ bacağından vurarak yaraladı.

Yakınlarının Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü Metin Kaplan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Farklı mahallede yaşadığı için izin vermedim"

Yaşadıklarını anlatan muhtar Metin Kaptan şu ifadeleri kullandı:

Vatandaş bundan 15 gün önce benim işlettiğim kıraathaneye geldi ve ramazan ayında davul çalmak istediğini söyledi. Fakat kendisi başka bir mahallede ikamet ettiği için, ‘Kardeşim senin bu yaptığın yanlış, benim mahallemde davul çalacak olan kişiler var’ diye söyledim. Ondan sonra o gitti. Sonrasında bizim mahallenin çocukları davul çalmak istediklerini söylediler. Ben de, ‘Tamam siz çalın, gerekli masraflarınızı da kendiniz halledin’ dedim. Bu kişi dün akşam saat 23.30 sıralarında benim işlettiğim kıraathaneye tekrar geldi.

"Tam yürürken sağ bacağımda acıyı hissettim"

Ben onun alkollü olduğunu anladım ve olumlu konuşmaya çalıştım. ‘Bak kardeşim, herkesin işi var, gücü var, çoluğu, çocuğu var. Sen kendi mahallende çal, onlar da burada çalsın’ dedim. Ortak çalmayı teklif etti, onu kabul etmedim. Sonra o dışarı çıktı. Ben de bir süre sonra kıraathanenin ışıklarını kapatıp, çıktım. Geçerken, ‘Kardeşim iyi geceler’ dedim. Arkamı döndüm, tam yürürken sağ bacağımda acıyı hissettim. Önce silahı kurusıkı zannettim ama ayağım kanamaya başladı. Evim yakın olduğu için kapıya kadar gelip, evin ziline bastım. Eşim ve komşular geldi. Bir komşum benim arabamı kullanarak beni hastaneye götürdü.